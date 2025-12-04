L’Alga Atletica Arezzo torna nelle scuole con Kid’s Athletic Run To School

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Movimento, gioco e promozione dello sport con i progetti di atletica leggera tra i banchi di scuola. L’iniziativa è promossa dall’ Alga Atletica Arezzo e, tra l’autunno e la primavera, sarà sviluppata attraverso un ciclo di incontri nelle classi dalla prima alla terza di undici scuole primarie degli istituti comprensivi “Vasari” e “Margaritone”, trovando il coinvolgimento di circa centocinquanta bambini e bambine. Il progetto “Kid’s Athletic Run To School” verrà proposto dai tecnici della società aretina in forma totalmente gratuita con l’obiettivo di appassionare le giovani generazioni alla pratica sportiva e, allo stesso tempo, di sensibilizzare verso l’importanza di una vita in movimento per sviluppare diverse abilità fisiche tra flessibilità, equilibrio, coordinazione, resistenza, velocità e reattività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

