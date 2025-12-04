L' aggressore della modella brasiliana sul treno in Brianza è stato rimpatriato

Il 26enne che lo scorso 3 novembre aveva preso a calci e pugni la modella brasiliana sul treno della linea Ponte San Pietro-Milano Garibaldi, è stato rimpatriato. Il provvedimento è arrivato in seguito alla violenta aggressione di cui si è reso protagonista in Brianza.Il fattoLa sera dello scorso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

