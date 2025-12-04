L' aggressore della modella brasiliana sul treno in Brianza è stato rimpatriato

Il 26enne che lo scorso 3 novembre aveva preso a calci e pugni la modella brasiliana sul treno della linea Ponte San Pietro-Milano Garibaldi, è stato rimpatriato. Il provvedimento è arrivato in seguito alla violenta aggressione di cui si è reso protagonista in Brianza.Il fattoLa sera dello scorso. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - L'aggressore della modella brasiliana sul treno in Brianza è stato rimpatriato

Argomenti simili trattati di recente

Una giovane modella brasiliana aggredita su un treno regionale ha documentato tutto con un video. L'aggressore 26enne è stato denunciato. - facebook.com Vai su Facebook

Rimpatriato dal Cpr di Torino il giovane gambiano che ha aggredito la modella sul treno nel Milanese - La ragazza aveva denunciato l'aggressione sui social, pubblicando un video nel quale mostrava l’uomo che tentava di colpirla con calci e pugni ... Si legge su msn.com