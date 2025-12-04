Lady Macbeth conquista gli under 30 alla Primina della Scala | entusiasmo per l’opera visionaria di Šostakovi?
Milano, 4 dicembre 2025 – Atmosfera magica al Teatro alla Scala di Milano che questa sera, giovedì 4 dicembre, ha brillato di una luce speciale, tra abiti da sera scintillanti e smoking, mentre una folla di giovani spettatori prendeva possesso dei palchi e della platea per la tradizionale "primina" under30. L'energia è stata contagiosa: sorrisi, brindisi e sguardi entusiasti hanno trasformato il foyer del Piermarini in un vero e proprio salotto mondano, preludio alla serata inaugurale della Stagione d'Opera 20252026 in programma – come da tradizione milanese - domenica 7 dicembre, giorno in cui si celebra Sant’Ambrogio, il patrono della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
? “Una Lady Macbeth” solidale . L’opera in diretta al cinema per aiutare il Centro AUTentica dlvr.it/TPcnsF #UnaLadyMacbeth #Teatro #Cinema #Autismo #Neurodivergenza Vai su X
L'eleganza della "Prima" del 7 dicembre. L'inaugurazione della stagione operistica della Scala si conferma una "gara" di stile. Le proposte degli stilisti per "La Lady Macbeth" - facebook.com Vai su Facebook
Lady Macbeth conquista gli under 30 alla “Primina” della Scala: entusiasmo per l’opera visionaria di Šostakovic - Un cast eccezionale ha saputo dominare la drammaticità dell'opera, diretta dal maestro Riccardo Chailly. Si legge su ilgiorno.it
Lady Macbeth 'sconvolgente' conquista gli under 30 alla Scala - Raccontata come un flashback, ambientata non in un villaggio della Russia di metà Ottocento, ma in un ristorante della Capitale negli anni '50, con scene, richieste dal testo, di violenza esplicita. Lo riporta ansa.it
Prima della Scala Under 30, tutto esaurito per Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk - Il Teatro rinnova il legame con il pubblico più giovane: appuntamento giovedì 4 dicembre, alle 18, con l’opera di Dmitrij Šostakovic diretta da Riccardo Chailly nell’allestimento di Vasily Barkhatov ... Scrive msn.com