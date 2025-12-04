Lady Macbeth conquista gli under 30 alla Primina della Scala | entusiasmo per l’opera visionaria di Šostakovi?

Ilgiorno.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 4 dicembre 2025 – Atmosfera magica al Teatro alla Scala di Milano che questa sera, giovedì 4 dicembre, ha brillato di una luce speciale, tra abiti da sera scintillanti e smoking, mentre una folla di giovani spettatori prendeva possesso dei palchi e della platea per la tradizionale "primina" under30. L'energia è stata contagiosa: sorrisi, brindisi e sguardi entusiasti hanno trasformato il foyer del Piermarini in un vero e proprio salotto mondano, preludio alla serata inaugurale della Stagione d'Opera 20252026 in programma – come da tradizione milanese - domenica 7 dicembre, giorno in cui si celebra Sant’Ambrogio, il patrono della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lady macbeth conquista gli under 30 alla primina della scala entusiasmo per l8217opera visionaria di 352ostakovi

© Ilgiorno.it - Lady Macbeth conquista gli under 30 alla “Primina” della Scala: entusiasmo per l’opera visionaria di Šostakovi?

Scopri altri approfondimenti

lady macbeth conquista underLady Macbeth conquista gli under 30 alla “Primina” della Scala: entusiasmo per l’opera visionaria di Šostakovic - Un cast eccezionale ha saputo dominare la drammaticità dell'opera, diretta dal maestro Riccardo Chailly. Si legge su ilgiorno.it

lady macbeth conquista underLady Macbeth 'sconvolgente' conquista gli under 30 alla Scala - Raccontata come un flashback, ambientata non in un villaggio della Russia di metà Ottocento, ma in un ristorante della Capitale negli anni '50, con scene, richieste dal testo, di violenza esplicita. Lo riporta ansa.it

lady macbeth conquista underPrima della Scala Under 30, tutto esaurito per Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk - Il Teatro rinnova il legame con il pubblico più giovane: appuntamento giovedì 4 dicembre, alle 18, con l’opera di Dmitrij Šostakovic diretta da Riccardo Chailly nell’allestimento di Vasily Barkhatov ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lady Macbeth Conquista Under