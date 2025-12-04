Lady Macbeth conquista gli under 30 alla Primina della Scala | entusiasmo per l’opera visionaria di Šostakovi?

Milano, 4 dicembre 2025 – Atmosfera magica al Teatro alla Scala di Milano che questa sera, giovedì 4 dicembre, ha brillato di una luce speciale, tra abiti da sera scintillanti e smoking, mentre una folla di giovani spettatori prendeva possesso dei palchi e della platea per la tradizionale "primina" under30. L'energia è stata contagiosa: sorrisi, brindisi e sguardi entusiasti hanno trasformato il foyer del Piermarini in un vero e proprio salotto mondano, preludio alla serata inaugurale della Stagione d'Opera 20252026 in programma – come da tradizione milanese - domenica 7 dicembre, giorno in cui si celebra Sant’Ambrogio, il patrono della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

