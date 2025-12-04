L’addestratore britannico a libro paga dell’Fsb in Ucraina
Per fornire informazioni riservate sulla posizione delle unità militari ucraine a Odessa, Ross David Cutmore avrebbe ricevuto un compenso di 6.000 dollari dai servizi segreti russi.
