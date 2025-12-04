Lacrime alla camera adente ma nella bara c’è uno sconosciuto | famiglia scioccata

Sgomento e anche tanta rabbia quando l’intera famiglia dopo diverso tempo si è accorta dell’errore che è stato commesso Nel giorno più brutto e più triste, succede qualcosa che non ti aspetti. Anzi che ti fa accapponare la pelle e anche parecchio arrabbiare. In una camera ardente, dove ci sono famiglia e amici del defunto che si è venuti a salutare per l’ultima volta ma accade quello che non deve mai accadere nel giorno del funerale. (Ansa Foto) Cityrumors.it E’ successo a Biancavilla vicino Catania, quando tutti si sono ritrovati a vegliare nell’appartamento del defunto davanti la salma, il problema è che il povero defunto non era quello per cui le persone erano venute ma un altro. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Lacrime alla camera adente, ma nella bara c’è uno sconosciuto: famiglia scioccata

