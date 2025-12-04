La Volta Buona pagelle del 4 dicembre | la pesante mamma di Giorgia 7 l’amarezza di Natasha Stefanenko 8
Si torna a parlare di famiglie, amore, rapporti nello studio de La Volta Buona, con esempi che – nel bene come nel male – hanno fatto spesso discutere. Del resto è così, ognuno vive queste cose a modo proprio e non è un segreto che alcuni VIP abbiano fatto scelte non sempre condivise. Basti pensare a Pupo con la sua famiglia “allargata”, di cui ha parlato la figlia Clara Ghinazzi. E ancora la storia di Gianni Nazzaro e Nadia Ovcina, quella di un grande amore che ha superato (e sopportato) l’abbandono per via di un “terzo incomodo”. Questo e altro in una puntata ricca, condotta come sempre da Caterina Balivo. 🔗 Leggi su Dilei.it
