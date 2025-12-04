La vita va così o forse no

I raccapriccianti applausi alla bara che la fanno ormai da protagonisti a tutti i funerali; un linciaggio massiccio sui social ogni tre minuti, preferibilmente rivolto contro il più debole; quel gigante di amministratore, quel Machiavelli della politica chiamato Fico, eletto quasi plebiscitariamente dal popolo campano; e a morte, come sempre, ma questo era più ovvio, l’Israele dell’ebreo genocida; così come, per conseguenza, espulsi dai nostri professoroni con raccomandazione in saccoccia, gli eccellenti studiosi con la stella, pardon, con la lebbra; e chissenefrega, tutto considerato, della libertà di quei rompicoglioni in Ucraìna. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

