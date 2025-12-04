la vera ingiustizia dei test di medicina

Corre voce che siano piuttosto basse le percentuali di superamento di alcuni esami caratterizzanti dopo il semestre-filtro nel primo anno di laurea in medicina. Secondo i dati riportati dal Corriere, ad esempio, pare che la percentuale di studenti in grado di passare l’esame di fisica si attesti su una quota attorno al 12 per cento su scala nazionale. Attenzione, non stiamo parlando di 30 e lode, bensì di gente in grado di prendere almeno 18, che in università è l’equivalente di saper scrivere il proprio nome. Com’è noto, questo semestre-filtro era stato introdotto per ovviare alle presunte ingiustizie del test di ingresso, che selezionava i futuri iscritti in base alla capacità di rispondere a quesiti in materia, fra l’altro, di scienze dure. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

