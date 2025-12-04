La tua auto è un catorcio non ti pago i danni la discussione per il risarcimento finisce in tribunale tra accuse e minacce
La caduta di un albero, situato all'interno di un cantiere edile, aveva danneggiato la vettura del vicino di casa ma, al momento del risarcimento, era nata un'accesa discussione fatta di minacce, querele e contro-querele tanto da finire in Tribunale col titolare 60enne della ditta che operava. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
AUTO ELETTRICHE: NOVEMBRE DA RECORD IN ITALIA GRAZIE AGLI INCENTIVI Novembre segna un boom storico per le auto elettriche in Italia! Le immatricolazioni volano del +130,7% grazie agli incentivi legati all’ISEE, portando la quota di merc - facebook.com Vai su Facebook