La tua auto è un catorcio non ti pago i danni la discussione per il risarcimento finisce in tribunale tra accuse e minacce

Riminitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La caduta di un albero, situato all'interno di un cantiere edile, aveva danneggiato la vettura del vicino di casa ma, al momento del risarcimento, era nata un'accesa discussione fatta di minacce, querele e contro-querele tanto da finire in Tribunale col titolare 60enne della ditta che operava. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

