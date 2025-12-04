La top model sfila per Chanel nella metropolitana di New York con un hairstyle rétro | mini frangetta corta e banana bun da vera flapper girls

N ei panni di una giovane donna newyorkese, probabilmente in ritardo e immersa nel traffico metropolitano della città, Vittoria Ceretti è irresistibile, disordinata e irriverente mentre sfila per Chanel nella stazione Bowery di New York. La top model ha percorso la passerella per Matthieu Blazy. La sua seconda sfilata per la maison è stata un viaggio urban tra colori e epoche diverse in un luogo «senza gerarchie o distinzioni di ceto sociale». L’obiettivo del nuovo direttore creativo di Chanel? Rappresentare tutte le anime della donna contemporanea: in movimento, mutevole, dinamica anche se ferma sulla banchina e influenzata dalle donne del passato e del futuro. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La top model sfila per Chanel nella metropolitana di New York con un hairstyle rétro: mini frangetta corta e banana bun da vera flapper girls

Altre letture consigliate

Vittoria Ceretti, il nuovo look con micro frangia di ispirazione retrò alla sfilata di Chanel - Nelle vesti della pendolare ultra chic, uscita da un vero treno della metropolitana di New York, Vittoria Ceretti ha sfilato per Chanel con un nuovo taglio. dilei.it scrive

Awar Odhiang, dal campo profughi alla sfilata di Chanel: chi è la modella che ha ballato in passerella (e il video è virale) - È la modella più «virale» degli ultimi tempi, dopo la sua apparzione alla fashion week estate 2026 di Parigi. Come scrive corriere.it

Chanel universe - L’ultima modella applaude sul catwalk, il suo sorriso è come un accessorio illuminante mentre chiude la sfilata. Come scrive milanofinanza.it