La terra di nessuno dietro l’ultima fortezza del Donbass

Cms.ilmanifesto.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Civile o militare?». «Giornalista». Il «Mah» che il soldato al posto di blocco si lascia scappare sarebbe degno di Totò, con gli angoli della bocca che gli scendono fino al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

la terra di nessuno dietro l8217ultima fortezza del donbass

© Cms.ilmanifesto.it - La terra di nessuno dietro l’ultima fortezza del Donbass

Leggi anche questi approfondimenti

Visite alla fortezza di Castrocaro e a Terra del Sole - Intenso programma di visite guidate ai gioielli di Castrocaro Terme e Terra del Sole fino a dicembre. Scrive ilrestodelcarlino.it

Terra del Sole torna nella storia con la rievocazione ‘L’alba della città fortezza’ - 1387 Battaglia a Terra del Sole, in questo fine settimana la cittadella medicea torna a immergersi nell’antico passato: oggi e domani è infatti in programma ‘L’alba della ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Terra Dietro L8217ultima Fortezza