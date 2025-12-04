La terra di nessuno dietro l’ultima fortezza del Donbass
«Civile o militare?». «Giornalista». Il «Mah» che il soldato al posto di blocco si lascia scappare sarebbe degno di Totò, con gli angoli della bocca che gli scendono fino al . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche questi approfondimenti
Zampe anteriori in avanti, posteriori allungate dietro e pancia a terra: alcuni cani si rilassano così, come piccoli supereroi pronti a scattare. Un modo buffo di riposare che nasconde molto più di quanto sembri. - facebook.com Vai su Facebook
Visite alla fortezza di Castrocaro e a Terra del Sole - Intenso programma di visite guidate ai gioielli di Castrocaro Terme e Terra del Sole fino a dicembre. Scrive ilrestodelcarlino.it
Terra del Sole torna nella storia con la rievocazione ‘L’alba della città fortezza’ - 1387 Battaglia a Terra del Sole, in questo fine settimana la cittadella medicea torna a immergersi nell’antico passato: oggi e domani è infatti in programma ‘L’alba della ... Scrive ilrestodelcarlino.it