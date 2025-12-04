La tempesta perfetta | l’IA sta uccidendo i PC desktop e prepara la strada per il computer in abbonamento
La crisi strutturale dei prezzi delle memorie e l'insaziabile domanda di potenza da parte dell'intelligenza artificiale stanno spingendo il mondo dei PC verso quella rivoluzione cloud che in passato è stata tentata più volte, ma senza successo per la resistenza degli utenti. L'acquisto e la manutenzione di un PC desktop potrebbe diventare, a certi prezzi, una scelta economicamente insostenibile e razionalmente obsoleta.. 🔗 Leggi su Dday.it
