La crisi strutturale dei prezzi delle memorie e l'insaziabile domanda di potenza da parte dell'intelligenza artificiale stanno spingendo il mondo dei PC verso quella rivoluzione cloud che in passato è stata tentata più volte, ma senza successo per la resistenza degli utenti. L'acquisto e la manutenzione di un PC desktop potrebbe diventare, a certi prezzi, una scelta economicamente insostenibile e razionalmente obsoleta.. 🔗 Leggi su Dday.it

© Dday.it - La tempesta perfetta: l’IA sta uccidendo i PC desktop e prepara la strada per il computer in abbonamento