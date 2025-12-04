Scarlino (Grosseto), 4 dicembre 2025 – “Le parole pronunciate dal presidente Mansi di Nuova Solmine sono come la luce in fondo al tunnel”. Iniziano così Roberto Bocci (Segretario Provinciale Ugl Chimici) e Daniele Barometri (Rsu Ugl Venator) dopo la decisione dell’ acquisizione della Venator da parte di Mansi. “Le dichiarazioni dei dirigenti di Nuova Solmine aleggiavano nell’aria da qualche settimana, ma non erano affatto scontate - ha aggiunto Bocci - con ansia stavamo aspettando l’ufficialità. In transazioni così importanti dal punto di vista economico a volte basta un niente per far saltare qualsiasi tipo di progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La svolta della Venator. L'Ugl brinda all'accordo: "La luce in fondo al tunnel"