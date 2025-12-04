la strategia di campari per crescere negli stati uniti passa pe rlo spritz

Via la birra, puntare sullo Spritz, che ha già conquistato i giovani in Italia e nel resto d’Europa. E’ la nuova strategia delineata dal nuovo CEO di Campari per la crescita negli Stati Uniti. Simon Hunt, numero uno del produttore italiano di bevande alcoliche, ha anticipato alcuni punti della sua strategia in una intervista rilasciata a Bloomberg. L’espansione in USA passa per l’Aperol Spritz. L’ulteriore espansione nel mercato americano mira a sostituire le vendite di birra, penalizzate dal calo dei consumi e dai dazi, ed aumentare le vendite del prodotto più popolare di Campari, l’Aperol Spritz, nel suo mercato più grande, perché diventi punto di riferimento in “stati strategici chiave” come la California, New York, Texas e Florida. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

