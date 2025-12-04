La storia di Muhammed Kendirci morto a 15 anni sodomizzato dai colleghi

In Turchia un fatto di cronaca nera – ben oltre un apparentemente drammatico incidente sul lavoro – ha aperto un dibattito sul sistema di istruzione, che in realtà non si rivela tale per i ragazzi poveri, al centro di una mattanza che sembra avere profonde radici culturali da sradicare (non solo in Turchia). Perché questo recente fatto vede protagonista un 15enne torturato e sodomizzato sul posto di lavoro-scuola, e che nonostante le cure in ospedale è morto. E potenzialmente potrebbe non ricevere la giustizia che merita. La tortura e la morte di Muhammed Kendirci. I fatti: è il 14 novembre 2025 e Muhammed Kendirci è, come ogni giorno, al lavoro in un’officina della città di Bozova, in Turchia. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - La storia di Muhammed Kendirci morto a 15 anni sodomizzato dai colleghi

