Nell’ambito delle iniziative legate al prossimo Natale, il Consorzio dei commercianti SiAmo Porto Garibaldi e la Associazione culturale Famia ad Magnavacca portano a conoscenza che il 7 dicembre alle ore 16.30, avrà luogo a Porto Garibaldi, lungo via Ugo Bassi, l’inaugurazione della mostra fotografica all’aperto " Il Porto di Magnavacca dai primi del ‘900". Trattasi di 44 immagini particolarmente suggestive, che partono appunto dai primi anni del secolo passato, in formato di 1 mt x 70 che ritraggono il Porto e verranno disposte lungo viale Ugo Bassi e Via Cadiui del mare, dove rimarranno visibili al pubblico dal 7 dicembre alla Epifania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia del porto di Magnavacca in una mostra