La Storia del Grande Salento all' Università delle Tre Età di Ostuni

OSTUNI - “Storia del Grande Salento”, il libro del giornalista e scrittore Lino De Matteis, sarà presentato domani, venerdì 5 dicembre 2025, alle 17:00, presso l'auditorium “G. Semeraro” della biblioteca comunale di Ostuni. L'iniziativa è inserita nell'ambito delle attività culturali della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - La "Storia del Grande Salento" all'Università delle Tre Età di Ostuni

