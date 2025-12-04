La Storia del Grande Salento all' Università delle Tre Età di Ostuni

Brindisireport.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSTUNI - “Storia del Grande Salento”, il libro del giornalista e scrittore Lino De Matteis, sarà presentato domani, venerdì 5 dicembre 2025, alle 17:00, presso l'auditorium “G. Semeraro” della biblioteca comunale di Ostuni. L'iniziativa è inserita nell'ambito delle attività culturali della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

la storia del grande salento all universit224 delle tre et224 di ostuni

© Brindisireport.it - La "Storia del Grande Salento" all'Università delle Tre Età di Ostuni

Scopri altri approfondimenti

Otranto tra storia e natura, il gioiello del Salento - Otranto è un gioiello del Mediterraneo, oltre che della Puglia, ed è anche conosciuta come la “Porta del Sole” e incanta i visitatori con la sua autentica bellezza, la ricca storia e l’atmosfera ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Storia Grande Salento Universit224