La spettacolare scalata dei vigili del fuoco sul Liceo Genovesi per la festa di Santa Barbara a Napoli

Festa di Santa Barbara dei vigili del fuoco a Napoli. I pompieri si arrampicano sulla facciata del Liceo Genovesi in piazza del Gesù. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

LA SCALATA PER LA CIMA DELLA DIVISIONE @nicola_freddi sta dominando da poco più di un anno la divisione dei pesi leggeri ICW, vincendo spesso i suoi incontri in maniera discutibile Dopo Fight Forever 55: Verso La Gloria però… “ICE” Nick Fredd - facebook.com Vai su Facebook

La spettacolare scalata dei vigili del fuoco sul Liceo Genovesi per la festa di Santa Barbara a Napoli - I pompieri si arrampicano sulla facciata del Liceo Genovesi in piazza del Gesù ... Da fanpage.it

Santa Barbara, intervento tecnico e spettacolare dei vigili del fuoco sul ponte Romano - Intervento tecnico e spettacolare dei vigili del fuoco sul ponte Romano di Rieti per la sistemazione dell’area che sarà il cuore dei festeggiamenti locali in onore di Santa Barbara. ilmessaggero.it scrive

Spettacolare salvataggio Vigili del Fuoco in elicottero di una neonata - Nelle immagini lo spettacolare salvataggio di una neonata e della sua mamma bloccate in casa a Meda, in Brianza (Mb), a causa del maltempo, con l'acqua che saliva ... Segnala quotidiano.net

Milano, la scalata simbolica dei vigili del fuoco: su e giù sulla Torre Galfa per ricordare i colleghi di New York morti l'11 settembre 2001 - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Scrive video.corriere.it