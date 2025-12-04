La soundtrack ufficiale del film Springsteen | Liberami dal Nulla

Dal 5 dicembre disponibile la colonna sonora ufficiale del film su Bruce Springsteen, interpretata da Jeremy Allen White. Già online i primi 5 brani. ROMA – Domani, venerdì 5 dicembre, esce Springsteen: Deliver Me From Nowhere – The Original Motion Picture Soundtrack, la colonna sonora ufficiale del film “Springsteen: Liberami dal Nulla” (Columbia Records Sony Music Searchlight Pictures). Il disco, disponibile in CD, vinile e digitale, contiene 12 brani interpretati da Jeremy Allen White e dal cast del film. Sono già disponibili in digitale i primi cinque brani: Nebraska, Atlantic City, Mansion on the Hill, I’m On Fire e Born in the U. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La soundtrack ufficiale del film “Springsteen: Liberami dal Nulla”

