La soluzione per la Terra Santa 2 popoli IN 2 Stati | Palestina ai palestinesi e Israele in Germania - la LETTERA al GdI

"Sono ormai più di settant'anni che la resistenza palestinese non molla, e dunque si è pensato non restasse altro da fare se non il genocidio e la deportazione - alla faccia dei valori morali dell'Occidente". La sofferta lettera inviata al Giornale d'Italia sulla tragica situazione israelo-palestine. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La soluzione per la “Terra Santa”, 2 popoli IN 2 Stati: Palestina ai palestinesi e Israele in Germania - la LETTERA al GdI

Argomenti simili trattati di recente

NOVITA' € 165000 Soluzione: piano terra con giardino esclusivo Zona: Brogliano Riferimento: AF2611 Link completo https://public.agimonline.com/immobili/index.php?q=2035-2390104-dd87346dab91069f082b9b7cae28a8b5 Subito dispo - facebook.com Vai su Facebook

Il Papa: «L’unica soluzione per la pace in Terra Santa è due popoli due stati ma Israele non vuole» - Sul volo che lo ha portato da Istanbul a Beirut, Leone XIV ha ribadito con fermezza che la soluzione dei due Stati resta l’unica via per porre fine al conflitto israelo- Segnala famigliacristiana.it

Papa: soluzione Terra Santa è in 2 stati - La Sala Stampa vaticana conferma una telefonata del presidente turco Erdogan al Papa, incentrata sulla drammatica situazione in Terra Santa. Secondo rainews.it

Credono ancora nella soluzione 2 Stati, Austin, USA - Lo ha detto il segretario alla Difesa Lloyd Austin in conferenza stampa con l'omologo israeliano Yoav Gallant. quotidiano.net scrive

Conferenza Onu su soluzione a 2 Stati Israele-Palestina 28-29/7 - La Francia presiederà, insieme all'Arabia Saudita, una conferenza sull'attuazione della soluzione a due Stati, Israele e Palestina, sotto l'egida delle Nazioni Unite, il ... Si legge su ansa.it

G7, i ministri degli Esteri: “Soluzione a 2 stati è l’unica via”. - I ministri degli Esteri del G7 hanno trovato un accordo per una dichiarazione congiunta a conclusione della ministeriale G7 tenutasi a Tokyo. Lo riporta panorama.it