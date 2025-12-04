La solitudine dei caregiver e i politici distratti

“All’ordine facite ammuina tutti coloro che stanno a prua vadano a poppa e quelli a poppa vadano a prua; quelli a dritta vadano a sinistra e quelli a sinistra vadano a dritta; tutti quelli. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - La solitudine dei caregiver e i politici distratti

Leggi anche questi approfondimenti

“ ” di Redazione Un aiuto concreto, semplice, alla portata di tutti. Parte il percorso “Una settimana da caregiver felice”, promosso da ASI Cultura – S - facebook.com Vai su Facebook

La solitudine dei caregiver, spia di un sistema che non regge - L'onorevole Ilenia Malavasi scrive a VITA a seguito dell'articolo "Caregiver, la tragedia della solitudine", a margine della vicenda che in Emilia Romagna ha visto un uomo di 92 uccidere la moglie di ... Lo riporta vita.it

Caregiver, la tragedia della solitudine - A Castelfranco Emilia, un uomo di 92 anni ha ucciso la moglie 88enne, malata di Alzheimer e poi si è tolto la vita gettandosi dal secondo piano. Secondo vita.it

Le difficoltà dei caregiver, dalla solitudine ai costi dell’assistenza - “L’invecchiamento demografico del nostro Paese sta generando nuovi bisogni sociali, portando in primo piano la sfida della gestione della non autosufficienza”. Lo riporta repubblica.it

La solitudine dei caregiver, con l'invecchiamento serve sempre più assistenza - Anche in Trentino è questo l'identikit dei caregiver, persone che assistono famigliari con malattie croniche o disabilità. Lo riporta rainews.it