La Sinfonica al Teatro Filarmonico di Verona con Poulenc Strauss e una prima assoluta
Fiati di Fondazione Arena protagonisti per l’ultimo appuntamento della Stagione Sinfonica veronese 2025: venerdì 5 dicembre alle 20, con replica sabato 6 dicembre alle 17, per la prima volta in programma sarà la crepuscolare prima Sonatina di Richard Strauss, diretti da Enrico Fagone, esordiente. 🔗 Leggi su Veronasera.it
