La sindaca Salis al tour dei presepi | Genova è ricca di tesori inestimabili

Mercoledì pomeriggio la sindaca Silvia Salis, accompagnata dall’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, ha effettuato un tour per ammirare alcuni dei presepi cittadini compresi nei due nuovi itinerari, “Presepi dell’Arte” e “Presepi della Tradizione”, inseriti nel Passaporto dei Presepi 2025. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - La sindaca Salis al tour dei presepi: "Genova è ricca di tesori inestimabili"

Genova, la sindaca Salis visita i presepi d'arte: "I musei come una casa per tutti i cittadini" - Scultura barocca – Ultima tappa, il presepe marmoreo di Tommaso Orsolino, scenografico e unico nel suo genere: angeli che sollevano la mensa dell'altare e, sotto, la scena della Natività scolpita

