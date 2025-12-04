La sfida dell’IA in sanità | scenari di governance responsabilità ed etica

Ilpiacenza.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non più solo una prospettiva futuristica, ma una realtà operativa che richiede regole certe, competenze trasversali e una visione etica rigorosa. L’intelligenza artificiale sta ridisegnando i confini della medicina moderna e l’Azienda Usl di Piacenza si pone all’avanguardia nel dibattito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

la sfida dell8217ia in sanit224 scenari di governance responsabilit224 ed etica

© Ilpiacenza.it - La sfida dell’IA in sanità: scenari di governance, responsabilità ed etica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Sfida Dell8217ia Sanit224 Scenari