La sfida dell’IA in sanità | scenari di governance responsabilità ed etica
Non più solo una prospettiva futuristica, ma una realtà operativa che richiede regole certe, competenze trasversali e una visione etica rigorosa. L’intelligenza artificiale sta ridisegnando i confini della medicina moderna e l’Azienda Usl di Piacenza si pone all’avanguardia nel dibattito. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
