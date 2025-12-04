Arezzo, 4 dicembre 2025 – L’inverno è alle porte e, con esso, torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati della Giostra del Saracino: il Gran Galà dell’associazione culturale Correr Giostra, giunto alla sua sesta edizione. Una serata anche quest'anno pensata per celebrare i protagonisti e i momenti più significativi delle due edizioni 2025 della manifestazione: la 147ª Giostra del 21 giugno, dedicata al Giubileo della Speranza, e la 148ª edizione del 7 settembre, dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina nel quinto centenario della nascita. L’evento si terrà lunedì 8 dicembre alle ore 21, come da tradizione, nel prestigioso salone del Circolo Artistico di Arezzo (Corso Italia 108). 🔗 Leggi su Lanazione.it

La sesta edizione del Gran Galà Correr Giostra