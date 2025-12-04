A volte fa bene stare seduti accanto ai propri fans anzichè essere guardati dalle tribune. Stare alla stessa tavola abbatte le barriere, permette di conoscersi, fa diventare più tolleranti sia chi tifa che chi gioca, rispetto alle aspettative altrui. Insomma è sempre utile e bello incontrarsi faccia a faccia. Riuscitissima la serata organizzata martedì dal Club Tonucci al "Tappo Matto", il locale adiacente a Porta Rimini, dove una sessantina di persone hanno riempito le tavolate mentre altri sono passati per un bicchiere o per un saluto. "E’ andata molto bene - racconta Lorenzo Cortiglioni, presidente del club Tonucci - i giocatori erano tranquilli, rilassati e contenti dell’accoglienza che abbiamo loro riservato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La serata del Club Tonucci con la squadra: "Impossibile non amare questo gruppo"