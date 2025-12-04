La scomparsa le coincidenze il mistero | Quella nella bara non è Romina Del Gaudio
Era il 4 giugno 2004 quando Romina Del Gaudio, una 19enne del Vomero, scomparve ad Aversa. Il suo corpo fu ritrovato 47 giorni più tardi nel bosco afferente al complesso della Reggia di Carditello, a pochi chilometri di distanza dalla città normanna. Ma la sua storia non ha una conclusione: non è stato trovato un responsabile, non si conosce la dinamica dell’omicidio. Perché di omicidio si tratta. Nel 2004 Del Gaudio era una giovane che vendeva schede telefoniche porta a porta. Il giorno della scomparsa effettuò un percorso ampio ad Aversa, che comprendeva una partenza e un ritorno nei pressi dell’ex Opg - vicino a un bar in cui aveva fatto colazioni con i colleghi, che alle 13 la attendevano per la pausa pranzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
