La scomparsa di Tatiana Tramacere | le accuse della madre e le certezze del fratello
Proseguono le ricerche della ragazza di 27 anni di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre scorso, quando si è allontanata dalla sua abitazione a Nardò, in provincia di Lecce I giorni trascorrono inesorabilmente senza una traccia, un indizio che possa far capire dove possa essere. Il telefonino è oramai muto da giorni e anche la speranza di geolocalizzarlo è svanita nel nulla così come sembra essersi volatilizzata Tatiana Tramacere, la ragazza della provincia di Lecce di cui non si hanno appunto più notizie oramai da oltre dieci giorni. Le ricerche continuano senza sosta, la prefettura della città pugliese e le forze dell’ordine stanno controllando tutto il territorio, ma ogni ora che passa fa anche aumentare l’angoscia per le sorti della giovane studentessa di Psicologia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Argomenti simili trattati di recente
Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la studentessa di 27 anni scomparsa da Nardò lo scorso 24 novembre. Le forze dell'ordine continuano a cercarla in Puglia e in particolare sul territorio della provincia di Lecce, nonostante le operazioni siano rese - facebook.com Vai su Facebook
# #tatiana tramacere scomparsa, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato». Si indaga per istigazione al suicidio Vai su X
Nardò, scomparsa di Tatiana Tramacere. Si indaga per istigazione al suicidio - La famiglia è stata "solo informata" ma non ha ricevuto "nessuna notifica" dell'apertura di un procedimento d'ufficio, con l'ipotesi accusatoria di istigazione al suicidio, aperto dalla Procura di ... Come scrive tg24.sky.it
Tatiana Tramacere scomparsa, le tracce dalle telecamere da casa al parco. Il fratello: «Non conosciamo Dragos» - Tatiana Tramacere è ormai scomparsa da 11 giorni. Si legge su msn.com
Il telefono spento e il biglietto per il Nord: i misteri del caso Tatiana Tramacere - Una scomparsa che inquieta il Salento e non solo: piste aperte, telefoni sequestrati, un biglietto per il Nord e un “buongiorno” rimasto senza spunta. Si legge su giornalelavoce.it
Tatiana Tramacere scomparsa, continuano le ricerche della 27enne. La madre: “Le è capitato qualcosa” - Spente le speranze che sia partita per Brescia dall'ex fidanzato. ilfattoquotidiano.it scrive
Le ultime notizie sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, la madre accusa l'amico: «Alessandro era ossessionato» - Tatiana Tramacere, 27 anni, originaria di Nardò (Lecce), è scomparsa lo scorso 24 novembre. Come scrive msn.com
Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l’ultima sera a casa del fidanzato e il viaggio prenotato per far pace con l’ex - La sera prima di sparire nel nulla, Tatiana Tramacere avrebbe passato del tempo a casa del fidanzato a Nardò. Si legge su fanpage.it