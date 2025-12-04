Proseguono le ricerche della ragazza di 27 anni di cui non si hanno più notizie dal 24 novembre scorso, quando si è allontanata dalla sua abitazione a Nardò, in provincia di Lecce I giorni trascorrono inesorabilmente senza una traccia, un indizio che possa far capire dove possa essere. Il telefonino è oramai muto da giorni e anche la speranza di geolocalizzarlo è svanita nel nulla così come sembra essersi volatilizzata Tatiana Tramacere, la ragazza della provincia di Lecce di cui non si hanno appunto più notizie oramai da oltre dieci giorni. Le ricerche continuano senza sosta, la prefettura della città pugliese e le forze dell’ordine stanno controllando tutto il territorio, ma ogni ora che passa fa anche aumentare l’angoscia per le sorti della giovane studentessa di Psicologia. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - La scomparsa di Tatiana Tramacere: le accuse della madre e le certezze del fratello