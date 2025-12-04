La scomparsa di Tatiana Tramacere da Nardò l’ex Mino e l’amico Alessandro Bonsegna | Potrebbe essere successo di tu

Prima di sparire da Nardò il 24 novembre Tatiana Tramacere ha cenato a casa di Alessandro Bonsegna. Con loro c’era la madre di lui: «Stava bene, era tranquilla. Abbiamo mangiato insieme le patatine, visto un film». Ma un messaggio di buongiorno del ragazzo alla ragazza mandato il giorno successivo non è stato mai visualizzato. «Spero che mia sorella sia andata via da sola e che torni presto ma siamo disperati, potrebbe esserle accaduto di tutto. Però non ci arrendiamo alla paura e ai brutti pensieri, continuiamo a cercarla», dice il fratello Vladimir. Mentre trapela che dalle indagini «non sono emersi elementi che possano far pensare che le sia successo qualcosa di particolarmente grave ». 🔗 Leggi su Open.online

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

“Abbiamo avuto una piccola discussione, poi ci siamo salutati senza tensioni”, parla a “Chi l’ha visto?” Dragos, l’amico che ha visto Tatiana per ultimo al Parco Raho di #Nardò la sera della sua scomparsa. “Poi ha detto solo ‘devo andare’”. Qualcuno l’ha incon - facebook.com Vai su Facebook

La madre di Tatiana, scomparsa 10 giorni: «Quel ragazzo insisteva, lei non ne voleva sapere» Vai su X

Tatiana Tramacere, la madre della ragazza scomparsa a Nardò: “Le è capitato qualcosa. Se no si sarebbe fatta sentire” - Il timore della mamma delle 27enne scomparsa il 24 novembre nel Salento e l’appello in tv: “Torna a casa”. Si legge su quotidiano.net

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, l’ultima sera a casa del fidanzato e il viaggio prenotato per far pace con l’ex - La sera prima di sparire nel nulla, Tatiana Tramacere avrebbe passato del tempo a casa del fidanzato a Nardò. Lo riporta fanpage.it

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò: indagini tra l’ultima cena, i biglietti per l’ex e gli enigmi irrisolti - Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò, è scomparsa il 24 novembre tra l’ultima cena col fidanzato e un viaggio programmato per incontrare l’ex; le indagini proseguono a 360 gradi tra tabulati telefonici, ... Da news.fidelityhouse.eu

Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò dopo la cena col ragazzo e la volontà di tornare dall'ex a Brescia - Tatiana Tramacere scomparsa a Nardò, emergono nuovi dettagli: la cena col ragazzo, il messaggio senza risposta e il piano per rivedere l’ex a Brescia ... Secondo virgilio.it

Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò: età, il rapporto con la madre, il fidanzato e la pagina Instagram - Sono in corso da giorni le ricerche della 27enne Tatiana Tramacere di cui si sono perse le tracce a Nardò, in provincia di Lecce. Riporta ilmessaggero.it

La scomparsa di Tatiana Tramacere: l’ultima cena, i biglietti per Brescia e i timori della famiglia - Gli inquirenti indagano su più fronti, mentre la famiglia teme che alla 27enne di Nardò, nel Leccese, sia accaduto qualcosa e lancia un appello: "Tatiana, torna a casa" ... Riporta msn.com