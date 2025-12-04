La “schiscetta” rende ricchi. Evitare il pranzo al ristorante durante la pausa lavorativa permette di risparmiare oltre 3.000 euro. Le stime indicano che in media, grazie al pasto portato da casa, si risparmiano 263 euro al mese. In un anno, dunque, il lavoratore con il pranzo al sacco risparmia circa 3.156 euro. La cifra è elevata contando che lo stipendio medio nazionale, secondo i dati Istat, va dai 1.700 ai 1.850 euro al mese. La differenza tra Nord e Sud è sostanziale. Al Nord, il prezzo medio di un pranzo – primo piatto, acqua e caffè – in una tavola calda è di 16 euro. Al Sud, invece, al ristorante si spendono circa 13 euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La “schiscetta” rende “ricchi”: il pranzo da casa permette di risparmiare oltre 3.000 euro all’anno