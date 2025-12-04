la sba ritrova la vittoria a moncalieri

La Scuola Basket Arezzo ritrova la sua anima e la vittoria nel posticipo della decima giornata di serie B interregionale a Moncalieri. Contro la Gran Torino Draft, la squadra di coach Fioravanti conduce dall’inizio alla fine, allungando fino a +19 nel terzo quarto, e gestisce il vantaggio fino all’ultima sirena, imponendosi 63-78. Gli amaranto arrivavano in Piemonte con l’innesto di Matteo Tersillo, tesserato per allungare le rotazioni di coach Fioravanti dopo la rescissione con Rapini. Al suo esordio con la maglia della squadra della sua città che aveva vestito a livello giovanile, Tersillo ha disputato un’ottima gara, impreziosita da undici punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

