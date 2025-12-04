La Sba ritrova la vittoria a Moncalieri

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Scuola Basket Arezzo ritrova la sua anima e la vittoria nel posticipo della decima giornata di serie B interregionale a Moncalieri. Contro la Gran Torino Draft, la squadra di coach Fioravanti conduce dall’inizio alla fine, allungando fino a +19 nel terzo quarto, e gestisce il vantaggio fino all’ultima sirena, imponendosi 63-78. Gli amaranto arrivavano in Piemonte con l’innesto di Matteo Tersillo, tesserato per allungare le rotazioni di coach Fioravanti dopo la rescissione con Rapini. Al suo esordio con la maglia della squadra della sua città che aveva vestito a livello giovanile, Tersillo ha disputato un’ottima gara, impreziosita da undici punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la sba ritrova la vittoria a moncalieri

© Lanazione.it - La Sba ritrova la vittoria a Moncalieri

Altre letture consigliate

sba ritrova vittoria moncalieriLa Sba ritrova la vittoria a Moncalieri - La Scuola Basket Arezzo ritrova la sua anima e la vittoria nel posticipo della decima giornata di serie B interregionale ... Segnala lanazione.it

La Sba ritrova il sorriso. Toia chiude alla grande - Ora gli amaranto guardano con fiducia alla trasferta di San Miniato. Come scrive lanazione.it

Riscatto Sba: prima vittoria esterna per gli amaranto nel posticipo con Gran Torino - Il Centro Tecnico BM interrompe una striscia di sei sconfitte consecutive e sale a quattro punti in classifica. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sba Ritrova Vittoria Moncalieri