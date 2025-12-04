La Sba ritrova la vittoria a Moncalieri
La Scuola Basket Arezzo ritrova la sua anima e la vittoria nel posticipo della decima giornata di serie B interregionale a Moncalieri. Contro la Gran Torino Draft, la squadra di coach Fioravanti conduce dall’inizio alla fine, allungando fino a +19 nel terzo quarto, e gestisce il vantaggio fino all’ultima sirena, imponendosi 63-78. Gli amaranto arrivavano in Piemonte con l’innesto di Matteo Tersillo, tesserato per allungare le rotazioni di coach Fioravanti dopo la rescissione con Rapini. Al suo esordio con la maglia della squadra della sua città che aveva vestito a livello giovanile, Tersillo ha disputato un’ottima gara, impreziosita da undici punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
*La Salerno Basket ’92 ritrova la vittoria* ? La squadra del presidente Somma vince in casa delle Foxes Giussano e spezza la serie negativa Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #Lissone #salerno #basket #somma #foxes - facebook.com Vai su Facebook
La Salerno Basket ’92 ritrova la vittoria liratv.it/news/sport/la-… #Liratv #ESeiProtagonista Vai su X
La Sba ritrova la vittoria a Moncalieri - La Scuola Basket Arezzo ritrova la sua anima e la vittoria nel posticipo della decima giornata di serie B interregionale ... Segnala lanazione.it
La Sba ritrova il sorriso. Toia chiude alla grande - Ora gli amaranto guardano con fiducia alla trasferta di San Miniato. Come scrive lanazione.it
Riscatto Sba: prima vittoria esterna per gli amaranto nel posticipo con Gran Torino - Il Centro Tecnico BM interrompe una striscia di sei sconfitte consecutive e sale a quattro punti in classifica. today.it scrive