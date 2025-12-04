La Savino Del Bene Volley vince in Francia e rimane a punteggio pieno in Champions

Corrieretoscano.it | 4 dic 2025

Volero Le Cannet – Savino Del Bene Volley 1-3 (11-25, 25-20, 23-25, 17-25) VOLERO LE CANNET: Štimac, Rachkovska 12, De Almeida Rios 1, Hasdemir n.e., Staniulyte 5, Popova 16, Dautova 9, Andriamaherizo n.e., Giardino (L1), Devrim, Svetnik 12, Vietto. All.: Fenoglio. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 23, Castillo (L1), Ruddins 3, Franklin 13, Ribechi (L2) n.e., Bosetti n.e., Ognjenovic 3, Mancini 5, Graziani 10, Nwakalor n.e., Antropova 15, Weitzel 5. All.: Gaspari. ARBITRI: Ozan Cagi Sarikaya (TUR) – Sanja Miklosic (SLO) FIRENZE – La Savino Del Bene Volley resta a punteggio pieno nella Pool A di Champions League, a pari merito con il VakifBank Istanbul e continua così la sua lotta a distanza con la formazione turca. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

