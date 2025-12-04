La Savino Del Bene Volley vince in Francia e rimane a punteggio pieno in Champions
Volero Le Cannet – Savino Del Bene Volley 1-3 (11-25, 25-20, 23-25, 17-25) VOLERO LE CANNET: Štimac, Rachkovska 12, De Almeida Rios 1, Hasdemir n.e., Staniulyte 5, Popova 16, Dautova 9, Andriamaherizo n.e., Giardino (L1), Devrim, Svetnik 12, Vietto. All.: Fenoglio. SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis, Skinner 23, Castillo (L1), Ruddins 3, Franklin 13, Ribechi (L2) n.e., Bosetti n.e., Ognjenovic 3, Mancini 5, Graziani 10, Nwakalor n.e., Antropova 15, Weitzel 5. All.: Gaspari. ARBITRI: Ozan Cagi Sarikaya (TUR) – Sanja Miklosic (SLO) FIRENZE – La Savino Del Bene Volley resta a punteggio pieno nella Pool A di Champions League, a pari merito con il VakifBank Istanbul e continua così la sua lotta a distanza con la formazione turca. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#CLVolleyW Volero Le Cannet 1 - 3 Savino Del Bene Scandicci (11-25) (25-20) (23-25) (17-25) Alina Popova 16 sayi Avery Skinner 23 sayi Vai su X
Vittoria di carattere per la @savinodelbenevolley che passa in casa del Le Cannet con un perentorio 3-1 trainata da una Kate Antropova formato super ( punti a tabellino per lei) e mantiene il - facebook.com Vai su Facebook
Volley, tour de force internazionale per Scandicci - La squadra scandiccese inaugura adesso un periodo ricco di appuntamenti internazionali: prima di volare in Brasile, dove dal 9 dicembre ha in programma le gare del Mondiale per Club, la Savino Del ... Secondo nove.firenze.it
Savino Del Bene Volley, il 3-0 ottenuto a Macerata blinda la seconda piazza in classifica - 0 sul campo della CBF Balducci HR Macerata, assicurandosi il secondo posto al termine del girone d’andata. Scrive 055firenze.it
Savino Del Bene, si alza l’asticella. Prima la Champions poi il Mondiale - Dicembre di altissimo livella per la squadra di Gaspari: "Questa è una gara chiave per il futu ... Come scrive sport.quotidiano.net
Volley, domenica in campo Savino Del Bene e Bisonte Firenze - Di fronte alle ragazze di coach Gaspari si pareranno le padrone di casa della CBF Balducci HR Macerata , attualmente undicesime in classifica con 11 punti. Riporta 055firenze.it
Savino Del Bene Volley sconfitta 3-1 in casa di Conegliano - Nel decimo turno del campionato di Serie A1 la Savino Del Bene Volley cade al PalaVerde contro la Prosecco DOC A. Da gonews.it
Pallavolo A1F – Al Pala BigMat la sfida tra la Savino Del Bene e il Monviso Volley. Gaspari: “Molto importante ripartire bene in casa” - La Savino Del Bene Volley ospiterà domani, 19 novembre, al Pala BigMat di Firenze la Wash4green Monviso Volley. ivolleymagazine.it scrive