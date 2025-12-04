La salute in azienda | un percorso di formazione porta l’esperienza ASL all’interno dell’azienda Miniconf del Casentino

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Un’alleanza strategica tra professionisti e aziende del territorio ha portato alla realizzazione, nella zona distretto del Casentino, di un percorso di formazione ed educazione alla salute e ai corretti stili di vita direttamente dentro l’azienda Miniconf di Ortignano. Su proposta della Zona Distretto, come servizio di supporto al benessere del personale di Miniconf nasce un percorso articolato in 4 incontri, distribuiti tra settembre e dicembre 2025, e condotti da professionisti dell’ASL Toscana sud est. Il primo appuntamento, realizzato online, è stato condotto dal Dottor Alessandro Militello, Direttore UOC Gestione sistemi di prenotazione, pagamento e servizi digitali al cittadino e si è concentrato sui servizi digitali erogati dal sistema salute della Toscana e sull’App Toscana Salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La salute in azienda: un percorso di formazione porta l’esperienza ASL all’interno dell’azienda Miniconf del Casentino

