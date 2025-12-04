La salute in azienda | un percorso di formazione porta l’esperienza ASL all’interno dell’azienda Miniconf del Casentino

Lanazione.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 4 dicembre 2025 – Un’alleanza strategica tra professionisti e aziende del territorio ha portato alla realizzazione, nella zona distretto del Casentino, di un percorso di formazione ed educazione alla salute e ai corretti stili di vita direttamente dentro l’azienda Miniconf di Ortignano. Su proposta della Zona Distretto, come servizio di supporto al benessere del personale di Miniconf nasce un percorso articolato in 4 incontri, distribuiti tra settembre e dicembre 2025, e condotti da professionisti dellASL Toscana sud est. Il primo appuntamento, realizzato online, è stato condotto dal Dottor Alessandro Militello, Direttore UOC Gestione sistemi di prenotazione, pagamento e servizi digitali al cittadino e si è concentrato sui servizi digitali erogati dal sistema salute della Toscana e sull’App Toscana Salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la salute in azienda un percorso di formazione porta l8217esperienza asl all8217interno dell8217azienda miniconf del casentino

© Lanazione.it - La salute in azienda: un percorso di formazione porta l’esperienza ASL all’interno dell’azienda Miniconf del Casentino

Scopri altri approfondimenti

salute azienda percorso formazioneFormazione e sicurezza: concluso il corso presso l’I.I.S. San Benedetto-Einaudi-Mattei di Latina - Mattei di Latina ottengono il patentino fitosanitario dopo un percorso formativo di 20 ore dedicato a sicurezza e sostenibilit ... Riporta latinaquotidiano.it

Formazione sul territorio, sei progetti tra salute mentale e leadership da Simen e Iss - Scende in campo la medicina narrativa: i sei progetti, rivolti ai responsabili della formazione di Asl, aziende ospedaliero- Come scrive quotidianosanita.it

Sport e Salute: al via percorso formazione su riforma sport - Sono state oltre 200 le presenze registrate al primo incontro di formazione e informazione sulla riforma del lavoro sportivo, che da Udine ha lanciato la nuova iniziativa che Sport e Salute porterà ... Si legge su ansa.it

Sicurezza sul lavoro e formazione: quali sono i nuovi obblighi e chi farà i controlli - In materia di salute e sicurezza in azienda, il decreto Lavoro ha apportato numerose modifiche che impattano sulle previsioni del D. Come scrive ipsoa.it

Salute e solidarietà: Soleterre, percorso di formazione per 10 specialisti di 2 ospedali ucraini al Bambino Gesù di Roma - Sono dieci i professionisti tra dottori in medicina fisica e riabilitativa, fisioterapisti, logopedisti provenienti dai due ospedali pediatrici supportati da Fondazione Soleterre in Ucraina, ... Si legge su agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Salute Azienda Percorso Formazione