La Salute come bene comune al via il corso dell’Asp di Catania

Ha preso il via oggi, giovedì 4 dicembre, il percorso formativo “La Salute come bene comune: implementazione delle reti socio-sanitarie e delle attività di outreach”, primo appuntamento di un ciclo di tre edizioni che l’Asp di Catania dedica al rafforzamento della rete socio-sanitaria e alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - “La Salute come bene comune”, al via il corso dell’Asp di Catania

