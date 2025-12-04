La Sala consiliare di Capolona intitolata a don Tarquinio Mazzoni | la cerimonia

Nella giornata di sabato 6 dicembre, alle ore 10 con una cerimonia aperta a tutta la cittadinanza, la Sala Consiliare di Capolona sarà intitolata a "Don Tarquinio Mazzoni". Primo sindaco di Capolona eletto nel 1944 dal Comitato di Liberazione, fu parroco di Ponina ma anche partigiano, aiutò ebrei.

