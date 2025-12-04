La Russia spinge antisemitismo e islamofobia in Francia e questa è la guerra ibrida all’Europa

Linkiesta.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Russia vuole portare il caos in Francia. C’è un piano del Cremlino per alimentare l’odio tra la comunità ebraica e quella musulmana, prendendole di mira alternativamente. È un modo per dipingere la Francia come antisemita e islamofoba, per creare spaccature sociali e politiche e minare la coesione nazionale. La notizia arriva dal magazine indipendente di investigazione Mediapart, che ha riportato informazioni di un documento interno del Cremlino ottenuto dal servizio di intelligence francese. Un modo per incendiare il dibattito è, ad esempio, incitare alla distruzione e al degrado di siti culturali e commemorativi ebraici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la russia spinge antisemitismo e islamofobia in francia e questa 232 la guerra ibrida all8217europa

© Linkiesta.it - La Russia spinge antisemitismo e islamofobia in Francia, e questa è la guerra ibrida all’Europa

Argomenti simili trattati di recente

Mattarella: “antisemitismo si alimenta di stupidità”/ “Russia demolisce la pace in Europa. Sulla giustizia…” - Se fino ad oggi pomeriggio era stato l’intervento della Premier Giorgia Meloni a rispondere, a tono, alle accuse giunte da Mosca contro il Presidente della Repubblica (e non sono le prime, ndr), con ... Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Russia Spinge Antisemitismo Islamofobia