La Russia spinge antisemitismo e islamofobia in Francia e questa è la guerra ibrida all’Europa
La Russia vuole portare il caos in Francia. C’è un piano del Cremlino per alimentare l’odio tra la comunità ebraica e quella musulmana, prendendole di mira alternativamente. È un modo per dipingere la Francia come antisemita e islamofoba, per creare spaccature sociali e politiche e minare la coesione nazionale. La notizia arriva dal magazine indipendente di investigazione Mediapart, che ha riportato informazioni di un documento interno del Cremlino ottenuto dal servizio di intelligence francese. Un modo per incendiare il dibattito è, ad esempio, incitare alla distruzione e al degrado di siti culturali e commemorativi ebraici. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
