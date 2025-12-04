La Russia impone restrizioni contro l’app FaceTime di Apple

Il Roskomnadzor, ovvero il Servizio federale russo per la supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell'informazione e dei mass media, ha imposto « misure restrittive » contro FaceTime. L'agenzia ha spiegato che l' app di videochiamate di Apple viene utilizzata «per organizzare e condurre attività terroristiche nel Paese, reclutare criminali e commettere frodi e altri reati contro i cittadini». Mosca aveva già imposto misure analoghe per Telegram e WhatsApp. Gli utenti in Russia hanno iniziato a lamentarsi di problemi con FaceTime a metà ottobre 2025, segnalando difficoltà nella connessione e frequenti interruzioni delle videochiamate, senza motivi apparenti.

