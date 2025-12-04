La Russa ottimista nella sua previsione | A gennaio Inter prima in classifica ma il Napoli se la giocherà in quel periodo della stagione

Inter News 24 Il presidente del Senato e noto tifoso dell’Inter, Ignazio La Russa, fa una sua previsione sulla lotta scudetto in Serie A fino a gennaio. Ignazio La Russa, Presidente del Senato e noto tifoso della Beneamata, si è sbilanciato in una previsione calcistica conversando con i cronisti alla Camera. Analizzando la corsa al vertice della Serie A, La Russa ha delineato uno scenario preciso per l’inverno: a suo avviso, nel mese di gennaio i nerazzurri guarderanno tutti dall’alto, conquistando il primo posto in classifica, mentre il Napoli scivolerà momentaneamente in terza posizione. LEGGI ANCHE: La Russa attacca gli arbitri: «Milan Lazio? A volte è rigore altre no, io mi sarei arrabbiato. 🔗 Leggi su Internews24.com

