La Ruota della Fortuna Samira Lui provoca la concorrente sul fidanzato Luigi | Il mio?

La Ruota della Fortuna è tornata in onda giovedì 4 dicembre con una nuova accattivante puntata. I conduttori Gerry Scotti e Samira Lui si sono lasciati andare a battute e hanno fatto divertire concorrenti e telespettatori in tutte le manche della gara più amata di Canale 5. Gli ormai affezionati compagni d’avventura hanno spesso dimostrato di avere feeling da vendere e si spalleggiano alla perfezione di sera in sera, stuzzicandosi e sostenendosi. Una puntata ricca di colpi di scena, non sono nella gara, ma anche nelle parole dei due padroni di casa. Samira Lui: “È il mio fidanzato?”. Gerry la invita ad acquagym. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui provoca la concorrente sul fidanzato Luigi: “Il mio?”

