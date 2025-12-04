La Roma accelera per Yuri Alberto | il centravanti del Corinthians entra nel mirino per gennaio

La Roma ha fissato il primo obiettivo per il mercato di gennaio e la scelta non arriva per caso. La squadra di Gasperini continua a produrre gioco, intensità e occasioni, ma il digiuno dei centravanti ha aperto un fronte di riflessione che in società si trascina da settimane. L’esigenza è chiara: servirà un nuovo numero nove, un finalizzatore capace di integrarsi nel sistema e restituire peso offensivo alla squadra. Tra i nomi valutati con maggiore attenzione dal direttore sportivo Ricky Massara spicca quello di Yuri Alberto, attaccante brasiliano del Corinthians, uno dei profili più convincenti individuati nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - La Roma accelera per Yuri Alberto: il centravanti del Corinthians entra nel mirino per gennaio

