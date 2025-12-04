La Roma a Cagliari | storia di una maledizione giallorossa durata 17 anni
Di cosiddette “bestie nere” e di tabù, nella storia della Roma ce ne sono a bizzeffe. Nell’immaginario romanista balzano subito alla mente squadre come il Manchester United, la Juventus, il Liverpool, oppure determinati stadi che, statisticamente, raramente hanno sorriso ai giallorossi. Eppure, tra i vari tabù ce ne è uno curioso, che non tutti ricordano: quello legato al Cagliari. Sì, proprio il Cagliari, perché in terra sarda la Roma non ha vinto per ben 17 anni consecutivi. Una storia singolare, ai limiti dell’assurdo, che merita di essere raccontata. Vediamo, quindi, quando è iniziata e quando è finita questa incredibile striscia negativa, questa maledizione a tinte giallorosse. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
Quando la Roma vinse a Cagliari a tavolino: la lite Baldini-Cellino e la difesa di Sticchi Damiani #ASRoma #CagliariRoma #Cagliari #vocegiallorossa #SerieA - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Roma: in forte dubbio la presenza di Dybala nell'allenamento di domani. Si scalda Baldanzi bit.ly/4pLr19K #AsRoma Vai su X
Roma, Dovbyk sigla la sesta vittoria di fila: Ranieri si porta a -2 dalla Lazio - I giallorossi di Claudio Ranieri, reduci dall'eliminazione in Europa League per mano ... Segnala calciomercato.com
Svilar para tutto, Dovbyk segna: la Roma soffre ma batte un buon Cagliari - Fuori dall’Europa League dopo essere stata eliminata dal Milan in Coppa Italia, la squadra di Claudio Ranieri rivede la luce in campionato battendo il Cagliari, conquistando il 13° ... gazzetta.it scrive
Roma-Cagliari 1-0, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024-2025: vittoria pesante - La Serie A torna in campo dopo la pausa nazionali: la Roma sfiderà il Lecce in trasferta sabato 29 alle ore 20:45, per il Cagliari c'è la sfida salvezza con il Monza. fanpage.it scrive
DIRETTA/ Roma Cagliari (risultato finale 1-0): Svilar blinda la vittoria! (Serie A, 16 marzo 2025) - La squadra capitolina ha una media di 1,54 gol segnati a partita contro l’1 del Cagliari, ma entrambe hanno una difesa piuttosto fragile, con la ... Si legge su ilsussidiario.net
Roma-Cagliari 1-0, gol e highlights: decide la rete di Dovbyk - Dopo la “strigliata” di Ranieri, Dovbyk risponde segnando il gol decisivo con cui la Roma batte il Cagliari e trova il sesto successo di fila in campionato. Scrive sport.sky.it
Roma-Cagliari 1-0: Dovbyk gol, Dybala entra e va ko - Non una bella prova dei giallorossi che fanno tanta fatica a trovare ritmo e occasioni e restano in partita grazie a Svilar (migliore in ... Segnala romatoday.it