La Roma a Cagliari | storia di una maledizione giallorossa durata 17 anni

Di cosiddette "bestie nere" e di tabù, nella storia della Roma ce ne sono a bizzeffe. Nell'immaginario romanista balzano subito alla mente squadre come il Manchester United, la Juventus, il Liverpool, oppure determinati stadi che, statisticamente, raramente hanno sorriso ai giallorossi. Eppure, tra i vari tabù ce ne è uno curioso, che non tutti ricordano: quello legato al Cagliari. Sì, proprio il Cagliari, perché in terra sarda la Roma non ha vinto per ben 17 anni consecutivi. Una storia singolare, ai limiti dell'assurdo, che merita di essere raccontata. Vediamo, quindi, quando è iniziata e quando è finita questa incredibile striscia negativa, questa maledizione a tinte giallorosse.

