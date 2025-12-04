La riviera dei dinosauri con oltre 16.000 impronte scoperta in Bolivia | È incredibile sono ovunque

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Bolivia è stato scoperto un sito paleontologico straordinario, con oltre 16.600 impronte di dinosauri. È il più ricco è vasto mai identificato. Oltre alle orme dei piedi ci sono anche i segni lasciati dalle code e durante il nuoto, che ci raccontano il comportamento dei rettili estinti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

