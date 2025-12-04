La ritirata di Russia saltato l’incontro tra Witkoff e Zelensky

Il compito di riassumere, con toni volutamente vaghi ed elusivi, la discussione-maratona di 5 ore fra gli inviati statunitensi Steven Witkoff e Jared Kushner e le controparti russe incontratisi martedì.

I soldati napoleonici della ritirata dalla Russia nel 1812 non erano (solo) malati di tifo. L'analisi del Dna - Gli uomini di Napoleone si sono ammalati simultaneamente di queste due malattie e ciò potrebbe aver reso ancor più fragili le condizioni dei soldati, già indeboliti da tre componenti sempre presenti ... Come scrive ilmessaggero.it

Il Dna antico riscrive la ritirata di Napoleone dalla Russia - Le truppe napoleoniche in ritirata dalla Russia nel 1812 non vennero decimate solo dal tifo, ma anche dal paratifo e da una febbre ricorrente trasmessa dai pidocchi: lo indica l’analisi del Dna antico ... Riporta ansa.it

I soldati napoleonici della ritirata dalla Russia nel 1812 non erano (solo) malati di tifo. L'analisi del Dna - E' quello che accaduto recentemente grazie all'analisi del Dna sui dentri di 13 soldati deceduti nel 1812 e appartenenti alle ... Riporta ilmessaggero.it