La riparazione dei dispositivi protesici è a carico delle Asl | i chiarimenti della Regione dopo la protesta della Cgil

La Regione, già nella delibera di giunta 547 dello scorso agosto, aveva disciplinato manutenzione, riparazione o sostituzione di componenti dei dispositivi protesici a carico del Servizio sanitario nazionale. Così, la Regione Abruzzo replica alla protesta sollevata dalla Cgil.

