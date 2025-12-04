L’Amministrazione civica ha alzato il sipario sul recupero del cortile dello storico Palazzo Visconti. È l’edificio pubblico ad uso civile più antico di Saronno. Già dimora nobiliare, venne costruito nel sedicesimo secolo dai Visconti, nel diciannovesimo secolo divenne un collegio e nel 1882 fu acquisito dal Comune di Saronno, fu sede municipale e dal 1926 della pretura, sino al 1985 quando lo stabile divenne la casa delle associazioni saronnesi. E’ inagibile dal 28 settembre 2007 quando un furioso incendio ne distrusse parte del tetto, danneggiando molti spazi interni. Sulla strada del suo restauro il primo atto è quello della riapertura del cortile lombardo che in passato veniva utilizzato per eventi e che presto potrà riaprire al pubblico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rinascita di Palazzo Visconti. Parte il recupero del cortile