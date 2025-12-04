La rete nera turca | il potere di Erdogan tra Stato ufficiale e Stato profondo

Negli ultimi mesi l’indagine pubblicata da Mediapart ha riportato all’attenzione europea un fenomeno che in Turchia esiste da decenni ma che oggi assume una dimensione nuova: la saldatura sempre più evidente tra apparati statali, gruppi ultranazionalisti e organizzazioni della diaspora trasformate in strumenti d’influenza e controllo. È un quadro che non riguarda soltanto l’ascesa dei Lupi Grigi o di altre sigle radicali, ma la nascita di un sistema ibrido dove potere politico, servizi di sicurezza e milizie si intrecciano, alimentando una struttura parallela più elastica e spesso più efficace di quella ufficiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com

