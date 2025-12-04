La Reggia di Caserta presenta la Città Caudina candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028

Anteprima24.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto La Reggia di Caserta è lieta di invitarla, mercoledì 10 dicembre alle ore 11 presso la Sala Terra di Lavoro, alla presentazione del progetto di candidatura della “Città Caudina” a Capitale Italiana della Cultura 2028. Insieme al progetto saranno illustrati i legami culturali meno noti ed inediti con la Valle Caudina.   Introduzione: Tiziana Maffei, Direttore della Reggia di Caserta; Pasquale Fucci, Presidente della Città Caudina; Costantino Caturano, Presidente del Parco del Taburno.   Interventi: Alessandra Panzini, Leandro Pisano, Giacomo Porrino, curatori del dossier di candidatura della Città Caudina Franco Napoletano, rappresentante del Comitato Civico a sostegno della candidatura della Città Caudina La Reggia di Caserta, sito riconosciuto Patrimonio UNESCO, è nel Comitato Promotore per la candidatura della Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

la reggia di caserta presenta la citt224 caudina candidata a capitale italiana della cultura 2028

© Anteprima24.it - La Reggia di Caserta presenta la “Città Caudina” candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028

News recenti che potrebbero piacerti

reggia caserta presenta citt224Reggia di Caserta, l’Orchestra da Camera di Caserta con il violino di Simon Zhu - Prosegue alla Reggia di Caserta il ciclo Classico>Romantico dell’Autunno Musicale – Suoni & Luoghi d’Arte, che sabato 6 dicembre 2025 alle ore 17. Secondo napolivillage.com

La Reggia annulla il concerto di Gergiev a Caserta - Dopo giorni di polemiche e annunciate manifestazioni di protesta contro l'esibizione del direttore d'orchestra ... Da ansa.it

reggia caserta presenta citt224Caserta, la mostra: una reggia per le regine di Napoli - Se a Londra una mostra celebra Maria Antonietta quale icona di stile e mito dell’ancien regime, a Caserta si raccontano le regine che tra il XXVIII e XX secolo portarono a Napoli ... Da ilmattino.it

In bici tra Reggia Caserta ed eccellenze enogastronomiche - 14) l'ottava Randonnée Reale Borbonica, l'evento cicloturistico itinerante tra cultura, natura ed eccellenze enogastronomiche, organizzato ... Segnala ansa.it

La "Reggia Reggia" colora Caserta: in 1.600 alla mezza maratona - La decima edizione della mezza maratona “Reggia Reggia” ha visto il successo del marocchino Lakriti Aziz della Podistica Normanna con il tempo finale di 1h11'43 ... Scrive rainews.it

Reggia di Caserta o Reggia di Versailles: qual è la più grande? - Quando si parla di “più grande”, bisogna distinguere: si intende la superficie interna del palazzo o l’estensione complessiva di parco e giardini? Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Reggia Caserta Presenta Citt224