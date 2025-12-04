La Reggia di Caserta presenta la Città Caudina candidata a Capitale Italiana della Cultura 2028
Tempo di lettura: < 1 minuto La Reggia di Caserta è lieta di invitarla, mercoledì 10 dicembre alle ore 11 presso la Sala Terra di Lavoro, alla presentazione del progetto di candidatura della “Città Caudina” a Capitale Italiana della Cultura 2028. Insieme al progetto saranno illustrati i legami culturali meno noti ed inediti con la Valle Caudina. Introduzione: Tiziana Maffei, Direttore della Reggia di Caserta; Pasquale Fucci, Presidente della Città Caudina; Costantino Caturano, Presidente del Parco del Taburno. Interventi: Alessandra Panzini, Leandro Pisano, Giacomo Porrino, curatori del dossier di candidatura della Città Caudina Franco Napoletano, rappresentante del Comitato Civico a sostegno della candidatura della Città Caudina La Reggia di Caserta, sito riconosciuto Patrimonio UNESCO, è nel Comitato Promotore per la candidatura della Città Caudina Capitale Italiana della Cultura 2028. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
