Il 14 ottobre erano partite, in batteria, le dichiarazioni indignate di dirigenti e parlamentari di Fratelli d’Italia che parlavano di “ parole gravissime ” e di “ propaganda pro-Palestina ”. Gli stessi dirigenti del partito di Giorgia Meloni in vigilanza Rai avevano presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere conto alla televisione pubblica. I giornali di destra il giorno successivo avevano fatto titoli emblematici: “Il delirio dell’inviato del Tg3”, scriveva Libero. Oggi, due mesi dopo, è la stessa Rai a spiegare nero su bianco che il giornalista Jacopo Cecconi durante la sua cronaca fuori dallo stadio Friuli di Udine tra Italia e Israele non abbia mai parlato di “eliminazione” dello Stato ebraico ma, anzi, che abbia fatto il suo lavoro correttamente: l e sue parole sono state “estrapolate” dal discorso creando un caso dove non c’era perché si riferiva solo al calcio e non alla guerra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Rai sconfessa FdI e difende il cronista che disse: “L’Italia può eliminare Israele, almeno sul campo”. “Frase estrapolata”