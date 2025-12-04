La proposta di La Russa sul mini indulto prima di Natale divide il governo
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’idea del presidente del Senato. Un “mini indulto natalizio”: è la proposta avanzata da Ignazio La Russa, presidente del Senato, che immagina un provvedimento di clemenza riservato ai detenuti vicini alla fine della pena, così da consentire loro di uscire dal carcere prima di Natale. La Russa ha parlato di un “mini-mini-indultino”, escludendo però chi ha commesso reati contro le forze dell’ordine. Per comprendere la proposta è utile ricordare che l’ indulto, previsto dall’articolo 174 del codice penale, è un atto di clemenza generale che condona la pena principale, senza cancellare gli effetti del reato né le pene accessorie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Approfondisci con queste news
Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna a insistere su un “mini indulto” che consenta ai detenuti a cui manca “pochissimo” per estinguere la pena di uscire dal carcere prima di Natale. Ma la proposta agita la maggioranza e si scontra con il muro del Go Vai su X
Il presidente del Senato La Russa torna sulla proposta dell'indulto, anzi un 'mini indultino', per affrontare il problema del sovraffollamento carcerario aggiungendo anche la scadenza di Natale. Una proposta che spacca la maggioranza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Mini indulto, La Russa rilancia ma il Governo frena: tensioni nel centrodestra - Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna a proporre un “mini indulto” che consenta ai detenuti prossimi alla fine della pena di lasciare il carcere entro Natale. Lo riporta online-news.it
Indulto, maggioranza divisa: La Russa accelera per Natale, Mantovano frena. Da Forza Italia un sì prudente - indulto” per affrontare il sovraffollamento carcerario apre tensioni nella maggioranza. Segnala altarimini.it
Stop del governo a La Russa, niente mini indulto sulle carceri - Il presidente del Senato Ignazio La Russa torna a insistere su un "mini indulto" che consenta ai detenuti a cui manca "pochissimo" per estinguere la pena di uscire dal carcere prima di Natale. Riporta ansa.it
“Svuota-carceri” di Natale? La Russa rilancia il mini-indulto e il centrodestra va in tilt - indulto di Natale per i detenuti a fine pena: la maggioranza si spacca, l’opposizione apre. Come scrive tag24.it
Carceri, la destra litiga sull’indultino. La Russa: “Chi è a fine pena esca a Natale”. No di Mantovano: “Aumentiamo i posti” - indultino" per Natale, che permetta "a chi ha scontato la maggior parte della pena di finire di scontarla dentro di sé o in un altro luogo, ... Secondo ilfattoquotidiano.it
Mantovano frena La Russa sul mini-indulto di Natale. "Entro due anni risolveremo il sovraffollamento carcerario" - 000 presenze, contiamo di colmarlo con un lavoro intenso" ... Secondo huffingtonpost.it