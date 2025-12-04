ABBONATI A DAYITALIANEWS L’idea del presidente del Senato. Un “mini indulto natalizio”: è la proposta avanzata da Ignazio La Russa, presidente del Senato, che immagina un provvedimento di clemenza riservato ai detenuti vicini alla fine della pena, così da consentire loro di uscire dal carcere prima di Natale. La Russa ha parlato di un “mini-mini-indultino”, escludendo però chi ha commesso reati contro le forze dell’ordine. Per comprendere la proposta è utile ricordare che l’ indulto, previsto dall’articolo 174 del codice penale, è un atto di clemenza generale che condona la pena principale, senza cancellare gli effetti del reato né le pene accessorie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

La proposta di La Russa sul "mini indulto" prima di Natale divide il governo