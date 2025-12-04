La Promessa trame settimanali dal 6 al 12 dicembre | Jana e Curro due confonti ad alta tensione

Nuovi colpi di scena ci attendono negli episodi La Promessa in onda dal 6 al 12 dicembre su Rete 4. Al centro delle vicende ci saranno Jana e Curro, che affronteranno rispettivamente Cruz e Lorenzo. Scopriamo insieme le trame settimanali complete. Anticipazioni La Promessa: Jana affronta Cruz, Curro parla con Lorenzo. La confessione che Jana ha fatto a Leocadia non cambia molto la situazione alla tenuta, ma spinge la giovane moglie di Manuel a voler affrontare direttamente la suocera. L’ex cameriera parla con Cruz, e le rivela di essere la figlia di Ramona, ma non solo. La ragazza prosegue poi accusando la marchesa di aver ordinato l’assassinio di sua madre e di aver ucciso Tòmas. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

